Тернопільські інженери розробили та виготовили наземний дрон "Мураха".

Гусеничний мінітранспортер зроблено так, щоб у нього не було порожніх пробігів. Невеличкі решітчасті борти з усіх чотирьох боків дозволяють розмістити для доставлення на передову боєзапас до стрілецької зброї чи мінометів, бідони з водою, термоси з гарячою їжею чи просто продукти, розфасовані у коробки. У тил з передових позицій безпілотник може безпечно транспортувати поранених захисників.

Як повідомляє "Суспільне Тернопіль", дрон "при вазі всього 350 кілограмів може везти тонну вантажу". Така вантажність не всім легковикам під силу.

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Маленький та низенький транспортер спроможний долати відстань у 15 кілометрів. Звісно, такий показник можливий у разі прямого безперешкодного проходження радіо-, відеосигналу.

Загалом пробіг на повністю зарядженому акумуляторі, а тут можна ставити одну чи дві батареї місткістю 6,8 або 13,6 кВт, можливий на відстань 30-40 кілометрів. Цього достатньо для кількох рейсів з передової до стабілізаційного пункту у тилу чи інше безпечне місце, де пораненого можуть забрати парамедики, а на зворотний шлях забезпечити потрібним для військових вантажем.

З-поміж цікавих інженерних рішень є багато вигадок, значення яких доволі суттєве. Скажімо, решітчасті борти тут мають подвійну функцію. По-перше, вони знімаються, що дозволяє зробити платформу плоскою і розмістити габаритніші вантажі.

По-друге, зняті борти виконують функцію трапів. Завдяки цьому не потрібно возити з собою додаткову атрибутику, щоб загнати транспортер на легковий причіп чи у кузов пікапа, а потім самоходом розвантажити.

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За словами керівника проєкту "Роботизовані комплекси" Ігоря Чайківського (фото внизу), транспортер на 80% складається з деталей українського виробництва. Нині йде робота над створенням ще меншого наземного дрона. Він буде у чотири рази менший та легший.

"Мураха" зроблена з перспективою на мирне застосування. На цій платформі фермери після перемоги можуть отримати обприскувач з 500-літровою діжею та розпилювачами для обробки ланів від шкідників. При цьому завдяки легкій масі та гусеничній ходовій агресивний тиск на ґрунт буде мінімальний.

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В сезон збирання ягід смородини, малини, плодів яблук чи винограду цей транспортер може тягнути на буксирі за собою 5-6 візочків з ящиками, куди вкладатиметься зібраний врожай для подальшого транспортування на дорогу до великогабаритного транспорту.

Очікується, що вартість такого аграрного комплексу буде в межах 620-650 тисяч гривень, але все залежить від комплектації, у т.ч. від потужності акумулятора та надбудов платформи під конкретні сільськогосподарські роботи.

Фото/відео: Суспільне Тернопіль