Для чого на фронті безпілотник з шістьма колесами

Це – гексадрон українського виробництва. Його основне завдання полягає в транспортно-логістичних операціях конкретно в зоні бойових дій. Про це йдеться на сайті Міноборони України.

Дистанційно керована платформа створена для перевезення на передовій різних вантажів, починаючи від боєприпасів і закінчуючи продовольчими товарами, водою, медикаментами.

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Його ходова має шість коліс з власним приводом. Інженери забезпечили кожне колесо окремим електричним двигуном. У разі пошкоджень одного чи двох коліс або ж якихось з двигунів це не буде критичною перепоною для зупинки, транспортер продовжить рух навіть з навантаженням 150 кг, максимально – 200 кг.

Для перевезення роботизованого транспортера достатньо легкового фургона. Скриншот: Авто24

Збільшена кількість коліс з чотирьох до шести зменшує питому вагу тиску на поверхню землі. Таким чином ризик виведення транспортера з ладу стає мінімальним.

В загальному описі сказано, що шестиколісний гексодрон "Тесля" може долати пагорби та траншеї, здійснювати так званий «танковий» розворот на місці. Його колеса можуть бути обладнані безповітряними шинами, які виконують завдання навіть після пошкодження.

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Про потужність електродвигунів, потенціал акумуляторної батареї та запас ходу в повідомленні Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки нічого не сказано.

Однак в архіві Авто24 є деякі характеристики й опис "Теслі". З паспорта виробника відомо, що ця акумуляторна машина має 4-годинний запас ходу або 24 км пробігу на одному заряді. Батарея отримала номінальну місткість 3,6 кВт-год.

При потребі такий транспортер витягне з передової навіть пораненого на платформі та на причіпних санках, вантажність та потужність для цього підхожі. Скриншот: Авто24

Поза дорогами транспортер може рухатися з максимальною швидкістю 10 км/годину. В складках місцевості він практично непомітний і безшумний. У розкладеному операційному габариті гексадрон має розміри 1270 х 960 х 1295 мм. У складеному стані його для перевезення в легковому вантажному фургоні остання група цифр менша – 905 мм, а решта має такі самі розміри.

Редакція Авто24 дякує Михайлу Фанті за відеосюжет про цю роботизовану платформу.