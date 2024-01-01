Для грузовиков в ЕС не хватает почти 400 000 парковочных мест

Эксперты подсчитали, что для удовлетворения текущих потребностей в доступе к безопасной парковке на автодорогах всех странах ЕС необходимо построить более 390 000 новых парковочных мест. При нынешних объемах инвестиций в эту дорожную инфраструктуру и прогнозируемом развитии транспортной отрасли к 2040 году (всего через 15 лет) дефицит достигнет 480 000 паркомест.

Как сообщает сайт transport.ec.europa.eu, Еврокомиссия включилась в решение проблемы, софинансируя 65 проектов парковки. Это хорошо, но мало. При простых арифметических подсчетах, если бы каждый из этих проектов предусматривал по 200 паркомест, это позволило бы заполнить где-то только 3% пробелов.

Читайте также В Европе заработал сервис поиска надежных стоянок для грузовиков

Правительства стран уже задумались над проблемой. В Германии к 2040 году масштабы внутренних автомобильных грузовых перевозок могут вырасти на 34 процента. Поэтому негативные прогнозы по пополнению дефицита парковочных мест здесь встанут очень остро. При нынешних темпах темпы строительства проблему можно решить разве что через 40 лет.

Однако эксперты видят в нехватке парковочных мест куда большую проблему: дефицит парковочной инфраструктуры с отсутствующими элементарными бытово-гигиеническими сервисами в дороге, на погрузочно-разгрузочных площадках не привлекают молодежь в транспортный сектор.