Для вантажівок в ЄС не вистачає майже 400 000 паркувальних місць

Експерти підрахували, що для задоволення поточних потреб у доступі до безпечного паркування на автошляхах усіх країнах ЄС необхідно побудувати понад 390 000 нових паркувальних місць. При нинішніх обсягах інвестицій в цю дорожню інфраструктуру та прогнозований розвиток транспортної галузі до 2040 року (всього через 15 років) дефіцит досягне 480 000 паркомісць.

Як повідомляє сайт transport.ec.europa.eu, Єврокомісія включилася в розв'язання проблеми, співфінансуючи 65 проєктів паркування. Це добре, але мало. При простих арифметичних підрахунках, якби кожен з цих проєктів передбачав по 200 паркомісць, це дало б змогу заповнити десь тільки 3% прогалин.

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Уряди країн уже задумалися над проблемою. У Німеччині до 2040 року масштаби внутрішніх автомобільних вантажних перевезень можуть зрости на 34 відсотки. Тож негативні прогнози щодо поповнення дефіциту паркувальних місць тут постануть дуже гостро. За нинішніх темпах темпи будівництва проблему можна вирішити хіба що через 40 років.

Однак експерти вбачають у малій кількості паркувальних місць куди більшу проблему: дефіцит паркувальної інфраструктури з відсутніми елементарними побутово-гігієнічними сервісами в дорозі, на вантажно-розвантажувальних майданчиках не приваблюють молодь в транспортний сектор.