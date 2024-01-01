В Європі запрацював сервіс пошуку надійних стоянок для вантажівок

Для водіїв це означає скорочення часу пошуку, а також більшу безпеку та комфорт. Як повідомляє verkehrsrundschau.de, нова функція Secure Truck Parking у Webfleet пропонує повністю інтегрований процес бронювання.

Дефіцит надійних стоянок для вантажівок давно викликає занепокоєння у транспортних операторів, що часто призводить до збільшення витрат на пальне, неефективного планування та погіршення безпеки водія. Додайте сюди морально-психологічний розлад далекобійника не лише від пошуку паркувального місця, але переживань за вантаж, відповідальність за який він несе у дорозі.

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Webfleet пов’язав свою телематичну платформу з операційною системою логістики Bosch (L.OS) і пропозицією "Захищене паркування вантажівок Bosch". Тепер оператори автопарків можуть шукати, бронювати та керувати безпечними місцями для паркування безпосередньо через Webfleet, заощаджуючи час і зусилля в логістиці.

"Завдяки Secure Truck Parking ми вирішуємо одну з найбільших проблем для перевізників: знаходимо безпечне паркування для вантажівок, вантажів і водіїв. Для найбільшої мережі захищених парковок для вантажних автомобілів, якою керує Bosch, ми пропонуємо найкраще підключення, доступне на ринку", – пояснює президент відділу рішень для управління автопарком у Bridgestone Ян-Мартен де Фріз.

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Головна мета досягнута: цифрове попереднє бронювання безпечних паркувальних місць допомагає уникнути затримок, зменшити витрати на пальне та дотримуватися правил безпеки. Це особливо важливо для професійних водіїв під час транспортування цінних вантажів, де часто потрібна безпечна стоянка.

Базою пошуку паркувальних місць є:

розташування;

наявні зручності;

тривалість перебування;

час, що залишився в дорозі.

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Інструмент відображає доступні місця для паркування в режимі реального часу, дозволяє легко бронювати та скасовувати бронювання, а також надсилає автоматичні сповіщення водіям, полегшуючи їх роботу та допомагаючи автопаркам оптимізувати розклад і скоротити час простою", – зазначає керівник центрального регіону Webfleet.