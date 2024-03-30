З цим роботом автомобілі-евакуатори для неправильно припаркованих автомобілів відтепер можна вивільнити на інші роботи, а паркувальників та збирачів штрафів перевести у двірники. Втім, водіям такий робот-паркувальник також стане в пригоді.

Розробка роботизованих систем паркування компанії Shenzhen Shanyi Technologies допомагає навести порядок як на вулицях, так в критих паркінгах. Це мінімізує час очікування та збільшує пропускну здатність зон стоянки транспорту. При цьому зменшуються експлуатаційні витрати порівняно зі звичайними паркінгами.

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Вочевидь, китайська розробка невдовзі покотиться світом, оскільки автомобілів стає дедалі більше, а місць паркування не додається. Для оптимізації цього процесу винайдено ось таку (див. відео нижче) найпростішу та найдешевшу технологію. Китай тут безперечний лідер. Також цей процес в деталях можна побачити в добірці відео на сайті виробника.

Тепер завдяки інтелектуальним роботам, що відповідають за розміщення автомобілів на стоянках, власники паркінгів використовують простір мало не до міліметра. У мегаполісах цю технологію вже порівнюють зі зброєю гуманітарного спрямування: робототехніка регулює паркувальний процес швидко і якісно, тримаючи в пам’яті всю сітку вільних місць.

Китайський винахід з роботами-паркувальниками, здатними самостійно паркувати автомобілі, виконує кілька завдань, починаючи від роботи своєрідного камердинера в зоні паркінга і закінчуючи функцією робота-евакуатора, якщо необхідно прибрати погано припарковані на дорозі автомобілі.

На відео в соцмережах та сайті виробника можна побачити, як за допомогою робота пересувають припарковані автомобілі. Там робот просто ковзає під транспортними засобами, пристосовуючись до них, "підхоплює" та переміщує в інше місце. Якщо місце є, але щоб вийти з машини простору відкрити двері мало, тут також допоможе робот-паркувальник.

Робота-паркувальника під назвою Combo технологічна компанія Shenzhen Shanyi Technologies розробляла протягом шести років. Технологія базується на інноваційній автоматизації та штучному інтелекті. Завдяки численним датчикам і зовнішньому центру керування Combo без проблем адаптувався в навколишнє середовище.

Щоправда, розробник не поспішає розкривати технічні особливості в побудові робота, його можливості, хоча показує весь зміст його роботи в кількох відео. Конструктори сповіщають, що ці роботи спеціально розроблені для роботи як у громадських, так і в приватних паркінгах, можуть працювати за відповідним алгоритмом в комерційних районах, житлових кварталах, лікарнях, на заводах і в автосалонах і навіть надавати свої послуги "пожежникам і поліції".

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За підтримки китайської влади ці "камердинери-роботи" вже працюють в багатьох мегаполісах у східному Китаї та поблизу Шанхаю. Вони навіть увійшли в кілька державних проєктів для бізнес-зони в містах Цзінін і Ляонін та в комерційному районі Цзяозуо.

Допоки поширення роботів хоча й велике, але бум ще не настав. Однак він на порозі: фактори старіння населення та дефіцит робочої сили все більше спонукають до зростання роботизованої автоматизації.

За даними Міжнародної федерації робототехніки (IFR), індустрія робототехніки Китаю у усіх галузях є однією з найважливіших у світі з 2016 року. І вона не припиняє рости. Китайська індустрія робототехніки отримала багато стимулів і можливостей для зростання не лише щодо промислових роботів, але й з так званих "сервісних роботів", до складу яких включено паркувальників.

Суспільство зустріло новину схвально: замість того, щоб буксирувати неправильно припарковані транспортні засоби кудись на штрафні майданчики, цей робот-служитель вибирає найближче вільне місце й перепарковує автомобілі на узаконене місце стоянки, повідомляючи власника про нову локацію.

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Сучасні мобільні роботи (AMR) і штучний інтелект (AI) дозволяють цим акумуляторним "пластунам" виконувати завдання автономно або під дистанційним керуванням. Щоправда, такі паркувальні машини можуть працювати лише на поверхні з твердим покриттям – асфальт, бетон, тротуарна плитка з дрібним стиком шва.

А ось виконувати роботу при світлі чи без – їм байдуже, оскільки численні датчики та камерами добре орієнтуються не тільки в темноті, але й у дощ, сніговій і туман.

Є ще один привабливий фактор застосування цих роботів-паркувальників: за вас час їх експлуатації ще не було жодного випадку необережного пошкодження транспорту, не зафіксовано навіть подряпини, не кажучи вже про вм'ятину.

Фото/відео: Shenzhen Shanyi Technologies