С этим роботом автомобили-эвакуаторы для неправильно припаркованных автомобилей отныне можно высвободить на другие работы, а парковщиков и сборщиков штрафов перевести в дворники. Впрочем, водителям такой робот-парковщик также пригодится.

Разработка роботизированных систем парковки компании Shenzhen Shanyi Technologies помогает навести порядок как на улицах, так в крытых паркингах. Это минимизирует время ожидания и увеличивает пропускную способность зон стоянки транспорта. При этом уменьшаются эксплуатационные расходы по сравнению с обычными паркингами.

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Очевидно, китайская разработка вскоре покатится по миру, поскольку автомобилей становится все больше, а мест парковки не прибавляется. Для оптимизации этого процесса изобрели вот такою (см. видео ниже) самую простую и дешевую технологию. Китай здесь бесспорный лидер. Также этот процесс в деталях можно увидеть в подборке видео на сайте производителя.

Теперь благодаря интеллектуальным роботам, отвечающих за размещение автомобилей на стоянках, владельцы паркингов используют пространство чуть ли не до миллиметра. В мегаполисах эту технологию уже сравнивают с оружием гуманитарного направления: робототехника регулирует парковочный процесс быстро и качественно, держа в памяти всю сетку свободных мест.

Китайское изобретение с роботами-парковщиками, способными самостоятельно парковать автомобили, выполняет несколько задач, начиная от работы своеобразного камердинера в зоне паркинга и заканчивая функцией робота-эвакуатора, если необходимо убрать плохо припаркованные на дороге автомобили.

На видео в соцсетях и сайте производителя можно увидеть, как с помощью робота передвигают припаркованные автомобили. Там робот просто скользит под транспортными средствами, приспосабливаясь к ним, "подхватывает" и перемещает в другое место. Если место есть, но чтобы выйти из машины пространства открыть дверь мало, здесь также поможет робот-парковщик.

Робота-парковщика под названием Combo технологическая компания Shenzhen Shanyi Technologies разрабатывала в течение шести лет. Технология базируется на инновационной автоматизации и искусственном интеллекте. Благодаря многочисленным датчикам и внешнему центру управления Combo без проблем адаптировался в окружающую среду.

Правда, разработчик не спешит раскрывать технические особенности в построении робота, его возможности, хотя показывает весь смысл его работы в нескольких видео. Конструкторы извещают, что эти роботы специально разработаны для работы как в общественных, так и в частных паркингах, могут работать по соответствующему алгоритму в коммерческих районах, жилых кварталах, больницах, на заводах и в автосалонах и даже предоставлять свои услуги "пожарным и полиции".

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При поддержке китайских властей эти "камердинеры-роботы" уже работают во многих мегаполисах в восточном Китае и вблизи Шанхая. Они даже вошли в несколько государственных проектов для бизнес-зоны в городах Цзинин и Ляонин и в коммерческом районе Цзяозуо.

Пока распространение роботов хотя и большое, но бум еще не наступил. Однако он на пороге: факторы старения населения и дефицит рабочей силы все больше побуждают к росту роботизированной автоматизации.

По данным Международной федерации робототехники (IFR), индустрия робототехники Китая во всех отраслях является одной из важнейших в мире с 2016 года. И она не прекращает расти. Китайская индустрия робототехники получила много стимулов и возможностей для роста не только по промышленным роботам, но и по так называемым "сервисным роботам", в состав которых включены парковщики.

Общество встретило новость одобрительно: вместо того, чтобы буксировать неправильно припаркованные транспортные средства куда-то на штрафные площадки, этот робот-служитель выбирает ближайшее свободное место и перепарковывает автомобили на узаконенное место стоянки, уведомляя владельца о новой локации.

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Современные мобильные роботы (AMR) и искусственный интеллект (AI) позволяют этим аккумуляторным "пластунам" выполнять задачи автономно или под дистанционным управлением. Правда, такие парковочные машины могут работать только на поверхности с твердым покрытием – асфальт, бетон, тротуарная плитка с мелким стыком шва.

А вот выполнять работу при свете или без – им безразлично, поскольку многочисленные датчики и камерами хорошо ориентируются не только в темноте, но и в дождь, сплошной снегопад и туман.

Есть еще один привлекательный фактор применения этих роботов-парковщиков: за вас время их эксплуатации еще не было ни одного случая неосторожного повреждения транспорта, не зафиксировано даже царапины, не говоря уже о вмятине.

Фото/видео: Shenzhen Shanyi Technologies