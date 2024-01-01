В Европе заработал сервис поиска надежных стоянок для грузовиков

Для водителей это означает сокращение времени поиска, а также большую безопасность и комфорт. Как сообщает verkehrsrundschau.de, новая функция Secure Truck Parking в Webfleet предлагает полностью интегрированный процесс бронирования.

Дефицит надежных стоянок для грузовиков давно вызывает беспокойство у транспортных операторов, что часто приводит к увеличению расходов на топливо, неэффективному планированию и ухудшению безопасности водителя. Добавьте сюда морально-психологическое расстройство дальнобойщика не только от поиска парковочного места, но переживаний за груз, ответственность за который он несет в дороге.

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Webfleet связал свою телематическую платформу с операционной системой логистики Bosch (L.OS) и предложением "Защищенная парковка грузовиков Bosch". Теперь операторы автопарков могут искать, бронировать и управлять безопасными местами для парковки непосредственно через Webfleet, экономя время и усилия в логистике.

"Благодаря Secure Truck Parking мы решаем одну из самых больших проблем для перевозчиков: находим безопасную парковку для грузовиков, грузов и водителей. Для крупнейшей сети защищенных парковок для грузовых автомобилей, которой управляет Bosch, мы предлагаем лучшее подключение, доступное на рынке", – объясняет президент отдела решений для управления автопарком в Bridgestone Ян-Мартен де Фриз.

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Главная цель достигнута: цифровое предварительное бронирование безопасных парковочных мест помогает избежать задержек, уменьшить расходы на топливо и соблюдать правила безопасности. Это особенно важно для профессиональных водителей при транспортировке ценных грузов, где часто требуется безопасная стоянка.

Базой поиска парковочных мест является:

расположение;

имеющиеся удобства;

длительность пребывания;

время, оставшееся в пути.

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Инструмент отображает доступные места для парковки в режиме реального времени, позволяет легко бронировать и отменять бронирование, а также направляет автоматические оповещения водителям, облегчая их работу и помогая автопаркам оптимизировать расписание и сократить время простоя", – отмечает руководитель центрального региона Webfleet.