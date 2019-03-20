Большинство водителей знакомы с этой бездной: узкая щель между водительским сиденьем и облицовкой центрального тоннеля поглощает мелкие предметы практически навсегда. Но кажется, изобретательные китайцы нашли выход.

Клин, как известно, вышибают клином. И неизвестные нам конструкторы, скрывающиеся за торговой маркой Firstplus, решили разместить в этом узком месте… хранилище для мелких предметов.

Неудобство можно обернуть комфортом: в месте, куда часто проваливаются мелкие предметы, можно установить бокс для хранения мелочевки.

Теперь, вместо того, чтобы извлекать упавшие в щель между сиденьем и облицовкой центрального тоннеля зажигалки, ключи и монеты при помощи пылесоса на автомойке, водитель сможет аккуратно складывать их в специально устроенную емкость. И так же культурно их оттуда брать – в том числе и наощупь, не отвлекаясь особенно от дороги.

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Небольшой органайзер представляет собой аккуратно оформленный бокс, снабженный двумя пилонами, которые опускаются в пресловутую щель между креслом и центральным тоннелем и фиксируются там. Удерживается органайзер за счет упругости подушки сиденья, которая подпирает пилоны, прижимая их к отделке консоли в районе рычага стояночного тормоза.

Кстати, именно «ручник» является серьезным условием, могущим исключить применение данного девайса – бокс не должен мешать пользоваться рычагом, в том числе в каких-то нештатных ситуациях.

Небольшой бокс для самостоятельной установки между креслом и центральным тоннелем выпускается с подлокотником и без, а также в двух цветах отделки.

Марка Firstplus предлагает два исполнения своего изделия: просто бокс и бокс с выдвижным подлокотником регулируемой высоты. Последний вариант не столь удобен для извлечения положенных в него предметов, особенно если подлокотник опущен в нижнее положение.

Цена полезного девайса в интернете – от 17 до 25 долларов без учета доставки в Украину.

Подлокотник органайзера можно регулировать в двух направлениях.

Рекомендация Авто24

На изученном нами сайте не приводятся конкретные размеры устройства, поэтому мы советуем перед покупкой органайзера внимательно изучить по фото его геометрию. И сопоставьте ее с геометрией вашего салона. Главное условие – чтобы щель не была слишком широкой и чтобы подушка сиденья не была выше консоли. Иначе органайзер будет ерзать, заваливаться, и вместо удобства вы получите дополнительный повод для нервотрепки. В особенности это важно, если вы выберете комплектацию с подлокотником, который в поднятом виде будет создавать дополнительный опрокидывающий момент во время движений правой руки.

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