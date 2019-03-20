Більшість водіїв знайомі з цією безоднею: вузька щілина між водійським сидінням і облицюванням центрального тунелю поглинає дрібні предмети практично назавжди. Але здається, винахідливі китайці знайшли вихід.

Клин, як відомо, вибивають клином. І невідомі нам конструктори, що ховаються за торговою маркою Firstplus, вирішили розмістити в цьому вузькому місці... сховище для дрібних предметів.

Незручність можна обернути комфортом: в місці, куди часто провалюються дрібні предмети, можна встановити бокс для зберігання дрібних речей.

Тепер, замість того, щоб витягувати впавші в щілину між сидінням і облицюванням центрального тунелю запальнички, ключі і монети за допомогою пилососа на автомийці, водій зможе акуратно складати їх в спеціально влаштовану ємність. І так само культурно їх звідти брати – в тому числі і не дивлячись на них, не особливо відволікаючись від дороги.

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Невеликий органайзер є акуратно оформленим боксом, що має два пілони, які опускаються в горезвісну щілину між кріслом і центральним тунелем, і фіксуються там. Утримується органайзер за рахунок пружності подушки сидіння, яка підпирає пілони, притискаючи їх до консолі в районі важеля стоянкового гальма.

До речі, саме “ручник” є серйозною умовою, що може виключити застосування даного девайса – бокс не повинен заважати користуватися важелем, в тому числі в якихось нештатних ситуаціях.

Невеликий бокс для самостійної установки між кріслом і центральним тунелем випускається з підлокітником і без, а також в двох кольорах оздоблення.

Марка Firstplus пропонує два виконання свого виробу: просто бокс і бокс з висувним підлокітником регульованої висоти. Останній варіант не настільки зручний для вилучення покладених в нього предметів, особливо якщо підлокітник опущений в нижнє положення.

Ціна корисного девайса в інтернеті – від 17 до 25 доларів без урахування доставки в Україну.

Підлокітник органайзера можна регулювати в двох напрямках.

Рекомендація Авто24

На вивченому нами сайті не наводяться конкретні розміри пристрою, тому ми радимо перед покупкою органайзера уважно вивчити по фото його геометрію. І порівняйте її з геометрією вашого салону. Головні умови – щоб щілина не була дуже широкою і щоб подушка сидіння не була вище консолі. Інакше органайзер буде соватися, завалюватися, і замість зручності ви отримаєте додатковий привід для нервування. Особливо це важливо, якщо ви виберете комплектацію з підлокітником, який в піднятому вигляді створюватиме додатковий перекидаючий момент під час рухів правої руки.

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