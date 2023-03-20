Машина имеет не только "убедительный" вид, но также начинена современной электроникой.

На Всемирном полицейском саммите, который проходил в Дубае в начале марта 2023 года, компания W Motors (ОАЭ) представила свою новую модель для спецподразделения полиции GHIATH SWAT.

Машина разработана, сконструирована и изготовлена компанией W Motors специально для требований полицейских отделов спецназа. В машине – обновленная подвеска для тяжелых условий эксплуатации, она выдерживает большую полезную нагрузку и легко справляется с разными местностями.

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Снаружи GHIATH SWAT отличается от обычных полицейских автомобилей компании W Motors усиленной передней дугой; тактическими боковыми и задними подножками; системой крепления и хранения оружия и боеприпасов; специализированным полицейским снаряжением; дымовой системой разгона толпы.

Машина имеет две системы инфракрасного светодиодного освещения военного класса для ночного видения вождения и наблюдения; скрытые инфракрасные фонари отслеживания и два высокоинтенсивных светодиодных света, поддерживаемых сзади; девять камер наблюдения с возможностью распознавания номерных знаков.

Интерьер не менее впечатляющий: на пассажирской панели размещены три дисплея, а на задних сиденьях – два съемных планшета Android. Планшеты соединены с камерами наблюдения, они могут распознавать лицо нарушителей. Также установлена масса другого полицейского оборудования, которое помогает стражам порядка при выполнении служебных задач.