Машина має не лише "переконливий" вигляд, але також начинена сучасною електронікою.

На Всесвітньому поліцейському саміті, який проходив у Дубай на початку березня 2023 року, компанія W Motors (ОАЕ) представила своє найновішу модель для спецпідрозділу поліції GHIATH SWAT.

Машина розроблена, сконструйована і виготовлена компанією W Motors спеціально для вимог поліцейських відділів спецназу. В машині спеціальна оновлена підвіска для важких умов експлуатації, вона витримує більше корисне навантаження та легко справляється з різними місцевостями.

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Зовні GHIATH SWAT відрізняється від звичайних поліцейських автомобілів компанії W Motors посиленою передньою дугою; тактичними бічними та задніми підніжками; системою кріплення та зберігання зброї й боєприпасів; складом спеціалізованого поліцейського спорядження; димовою системою розгону натовпу.

Машина також має дві системи інфрачервоного світлодіодного освітлення військового класу для нічного бачення водіння та спостереження; приховані інфрачервоні ліхтарі відстеження та два високоінтенсивних світлодіодних ліхтарі; дев'ять камер спостереження з можливістю розпізнавання номерних знаків.

Інтер’єр не менш вражаючий: на пасажирській панелі розміщено три дисплеї, а на задніх сидіннях – два знімних планшети Android. Планшети з'єднані з камерами спостереження, вони можуть розпізнавати обличчя порушників. Також встановлено масу іншого поліцейського обладнання, яке допомогає правоохоронцям при виконанні службових завдань.