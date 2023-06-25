Один из ведущих производителей электромобилей Поднебесной Guizhou Changjiang Automobile Co., Ltd. заявил, что отныне для выпуска одной машины ему нужно всего два часа.

Такой производительности удалось добиться за счет использования "интеллектуальных технологий". Процесс изготовления электромобиля, начиная от ходовой базы, установки силовых агрегатов, подключения жгутов к настройке и тестированию занимает всего 120 минут.

Внедрение на построенном заводе интеллектуальной производственной системы и существующих роботизированных мощностей на основе IoT позволяют компании производить несколько типов автомобилей на всех высокотехнологичных и высокоточных линиях.

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" Мы используем ИТ-системы управления PDM и ERP. Кроме того, у нас есть лаборатория силовых агрегатов, лаборатория динамометрии шасси, лаборатория зарядки/разрядки аккумуляторных батарей, модулей и т.д. Мы также применяем на линиях интеллектуальные производственные технологии, включая робототехнику, облачные вычисления и интеллектуальные испытания оборудования", – заявил директор завода Чжоу Хун.

Предприятие в новом районе Гуйань будет выпускать 210 000 электромобилей в год. Там запущены четыре производственные линии. К потребителям внутреннего рынка пока пошли легкие коммерческие автомобили LCV.

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На очереди – освоение всей продуктовой линейки в сегменте электротяговых машин, в т.ч. легкой размерной группы для городской дистрибуции и карет скорой помощи. Это поможет вывести из мегаполисов традиционные более тяжелые и экологически вредные автомобили с ДВС.

По соседству в этом же технопарке Гуйань свой очередной кластер по производству электромобилей открывает Chery мощностью 50 000 электротяговых машин в год. Ставка делается на высокие технологии.

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Еще один изготовитель BYD ввел там в пилотную эксплуатацию инновационную линию по выпуску аккумуляторных батарей мощностью 10 ГВт-час. Это полностью автоматизированная конвейерная линия с цифровым программным управлением.