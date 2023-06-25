Один з провідних виробників електромобілів Піднебесної Guizhou Changjiang Automobile Co., Ltd. заявив, що відтепер для випуску однієї машини йому потрібно всього дві години.

Такої продуктивності вдалося досягнути за рахунок використання "інтелектуальних технологій". Процес виготовлення електромобіля, починаючи від ходової бази, установки силових агрегатів, підключення джгутів до налаштування та тестування займає всього 120 хвилин.

Впровадження на збудованому заводі інтелектуальної виробничої системи та наявних роботизованих потужностей на основі IoT дозволяють компанії виробляти кілька типів автомобілів на усіх задіяних високотехнологічних та високоточних лініях.

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"Ми використовуємо ІТ-системи управління PDM та ERP. Крім того, ми маємо лабораторію силових агрегатів, лабораторію динамометрії шасі, лабораторію зарядки/розрядки акумуляторних батарей, модулів тощо. Ми також застосовуємо на лініях інтелектуальні виробничі технології, у тому числі робототехніку, хмарні обчислення та інтелектуальні випробування обладнання", – заявив директор заводу Чжоу Хун.

Підприємство у новому районі Гуйань випускатиме 210 000 електромобілів на рік. Там запущено чотири виробничі лінії. До споживачів внутрішнього ринку поки пішли легкі комерційні автомобілі LCV.

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На черзі – освоєння всієї продуктової лінійки в сегменті електротягових машин, в т.ч. легкої розмірної групи для міської дистрибуції та карет швидкої медичної допомоги. Це допоможе вивести з мегаполісів традиційні більш важкі й екологічно шкідливі автомобілі з ДВЗ.

По сусідству у цьому ж технопарку Гуйань свій черговий кластер із виробництва електромобілів відкриває Chery потужністю 50 000 електротягових машин на рік. Ставка робиться на високі технології.

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Ще один виробник BYD ввів там у пілотну експлуатацію інноваційну лінію по випуску акумуляторних батарей потужністю 10 ГВт-год. Це – повністю автоматизована конвеєрна лінія з цифровим програмним управлінням.