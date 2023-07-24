На базе Supacat HMT 600 с колесной формулой 6х6 смонтирована установка, несущая управляемые ракеты Brimstone.

Ранее считалось, что для Украины предоставили ракеты Brimstone только с пусковыми установками, а в качестве шасси для них использовались обычные "Газели" с тентом, скрывавшим грозное британское оружие. Об этом свидетельствовала фотосессия для журналистов, на которой показывались первые пуски этих ракет.

Впрочем, только сейчас оказалось, что в распоряжении Вооруженных Сил Украины могут находиться несколько десятков мобильных пусковых установок Wolfram под управляемые ракеты Brimstone, изготовленные на базе машины Supacat 6х6.

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На самом деле, установка Wolfram – это импровизированная разработка именно под этот вид вооружения, пишет британское издание The Independent. На шасси Supacat HMT 600 установлены пусковая установка для запуска ракет Brimstone от MBDA на 8 пусковых ячеек и гражданский электрогенератор. Она оказалась настолько удачной, что эта ракетная установка стала также штатным вооружением британской армии и вполне возможно, что может пойти на экспорт.

Аппаратура наведения на машине отсутствует, поскольку ракеты Brimstone оснащены радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона, дальность стрельбы которых составляет до 25 километров. Ракеты Brimstone достигают более 98% успешного поражения статических, подвижных и маневренных целей.

Мобильная пусковая установка Wolfram под управляемые ракеты Brimstone, фото из открытых источников

Колесные машины 6×6 Supacat HMT 600 (также известные как Coyote) изготовлены на базе четырехосных "Шакалов" (Jackal), тоже воюющих на стороне Украины. Они предназначены для использования в качестве многоцелевых носителей разнообразного военного оборудования.