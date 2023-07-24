На базі Supacat HMT 600 з колісною формулою 6х6 змонтована установка, яка несе керовані ракети Brimstone.

Раніше вважалось, що українцям надали ракети Brimstone лише з пусковими установками, а в якості шасі для них використовувались звичайні “Газелі” з тентом, які приховували грізну британську зброю. Про це свідчила фотосесія для журналістів, на якій показували перші пуски цих ракет.

Втім, лише зараз виявилось, що в розпорядженні Збройних Сил України може знаходитись кілька десятків мобільних пускових установок Wolfram під керовані ракети Brimstone, виготовлених на базі машини Supacat 6х6.

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Насправді установка Wolfram – це імпровізована розробка саме під цей вид озброєння, пише британське видання The Independent. На шасі Supacat HMT 600 встановлені пускова установка для запуску ракет Brimstone від MBDA на 8 пускових комірок та цивільний електрогенератор. Вона виявилась настільки вдалою, що ця ракетна установка стала також штатним озброєнням британської армії, і цілком можливо, що може піти на експорт.

Апаратура наведення на машині відсутня, оскільки ракети Brimstone оснащені радіолокаційною голівкою самонаведення міліметрового діапазону, дальність стрільби яких складає до 25 кілометрів. Ракети Brimstone досягають більш ніж 98% успішного ураження статичних, рухомих та маневрених цілей.

Мобільна пускова установка Wolfram під керовані ракети Brimstone, фото з відкритих джерел

Колісні машини 6×6 Supacat HMT 600 (також відомі як Coyote) виготовлені на базі чотиривісних “Шакалів” (Jackal), які теж воюють на боці Україні. Вони призначені для використання в якості багатоцільових "носіїв" різноманітного військового обладнання.