Для ремонта поставленной Украине техники правительство США выделило 100 млн долларов

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны выдало необходимую сертификацию на этот пакет помощи, стоимость которой достигла 100 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на упомянутое выше Агентство сообщил специализированный ресурс Militarnyi

В коротком сообщении говорится о том, что кроме оборудования и услуг, потенциальная продажа включает техническую помощь, обучение, публикации и другие смежные элементы материально-технического и программного обеспечения, что необходимо для ремонта техники.

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Здесь есть еще один интересный момент, на который обратили внимание эксперты сайта Militarnyi: администрация Байдена позволила американским военным подрядчикам работать в Украине для обслуживания и ремонта предоставленных США систем вооружения.

Правда, эти специалисты будут расположены далеко от линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях. Они будут помогать Вооруженным силам Украины быстро ремонтировать и обслуживать предоставленную США технику для ее быстрого возвращения на фронт.