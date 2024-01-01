Для ремонту поставленої Україні техніки уряд США виділив 100 млн доларів

Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало необхідну сертифікацію на цей пакет допомоги, ймовірна вартість якої коштує 100 мільйонів доларів. Про це з посиланням на згадане вище Агентство повідомив спеціалізований ресурс Militarnyi

В короткому повідомленні йдеться про те, що окрім обладнання та послуг, потенційний продаж включає технічну допомогу, навчання, публікації та інші суміжні елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення, що необхідне для ремонту техніки.

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Тут є ще один цікавий момент, на який звернули увагу експерти сайту Militarnyi: адміністрація Байдена дозволила американським військовим підрядникам працювати в Україні для обслуговування та ремонту наданих США систем озброєння.

Щоправда, ці спеціалісти будуть розташовані далеко від лінії фронту і не братимуть участі у бойових діях. Вони допомагатимуть Збройним силам України швидко ремонтувати та обслуговувати надану США техніку для її швидкого повернення на фронт.