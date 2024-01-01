Вантажівки у Європі не будуть схожі на американські

За нинішніми нормативами вантажівки з довгими кабінами для країн ЄС випускатися не будуть. Звідси висновок однозначний: американські конфігурації кабін вантажівок європейським автозаводам не світять, оскільки "їхні кабіни набагато довші, ніж того вимагають норми ЄС". Про це пише eurotruckmasters.com.

Нові вказівки для виробників вантажівок є частиною правил, спрямованих на скорочення викидів парникових газів під час транспортування. Члени Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу виступили за скорочення викидів CO2 для нових комерційних автомобілів на 31% до 2030 року.

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Стандарти конструкції вантажних автомобілів, викладені в нормативних документах, допоможуть зменшити кількість смертельних аварій, зменшити споживання пального і, як наслідок, викиди вуглекислого газу. Зниження витрат палива (на 5-10 відсотків) і викид вихлопних газів – пріоритетне завдання.

Виробникам транспортних засобів доведеться зменшити зони, які водій не бачить зі своєї кабіни. Колаж: Авто24

Як видно з ілюстрації, уразливих учасників дорожнього руху не видно водіям традиційних вантажівок з кабіною над двигуном. Однак конструкція з низькою кабіною дозволяє водіям їх бачити попереду та збоку.

Виробники вантажівок зможуть подовжити кабіни на 80-90 см лише за умови, що простір, що утвориться, буде використано належним чином. Він покликаний забезпечити кращу видимість для водіїв, підвищити їх комфорт, а також покращити аеродинаміку та додати нові функції безпеки.

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У результаті нові конструкції кабін вантажівок у ЄС можуть включати більші вітрові скла, що забезпечить кращу видимість і максимально зменшить сліпі зони. До речі, гарні напрацювання в цьому має Mercedes Benz зі своєю акумуляторною вантажівкою e Econic 300, що має низьку кабіну з мінімальними сліпими зонами (див. відео внизу).

Кабіна має бути такою, щоб зменшити наслідки зіткнення з пішоходами або велосипедистами. Завдяки правильним формам людина не повинна потрапити під колеса автомобіля, а має відскочити від них.