Грузовики в Европе не будут похожи на американские

По нынешним нормативам грузовики с длинными кабинами для стран ЕС выпускаться не будут. Отсюда вывод однозначный: американские конфигурации кабин грузовиков европейским автозаводам не светят, поскольку "их кабины гораздо длиннее, чем того требуют нормы ЕС". Об этом пишет eurotruckmasters.com.

Новые указания для производителей грузовиков являются частью правил, направленных на сокращение выбросов парниковых газов при транспортировке грузов. Члены Европейского парламента и Совета Европейского Союза выступили за сокращение выбросов CO 2 для новых коммерческих автомобилей на 31% к 2030 году.

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Стандарты конструкции грузовых автомобилей, изложенные в нормативных документах, помогут уменьшить количество смертельных аварий, уменьшить потребление топлива и, как следствие, выбросы углекислого газа. Снижение расхода топлива (на 5-10 процентов) и выброс выхлопных газов – приоритетная задача.

Производителям транспортных средств придется уменьшить зоны, которые водитель не видит из своей кабины. Коллаж: Авто24

Как видно из иллюстрации, уязвимые участники дорожного движения не видны водителям традиционных грузовиков с кабиной над двигателем. Однако конструкция с низкой кабиной позволяет водителям их видеть впереди и по бокам.

Производители грузовиков смогут удлинить кабины на 80-90 см лишь при условии, что образовавшееся пространство, будет использовано должным образом. Он призван обеспечить лучшую видимость для водителей, повысить их комфорт, а также улучшить аэродинамику и добавить новые функции безопасности.

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В результате новые конструкции кабин грузовиков в ЕС могут включать более крупные ветровые стекла, что обеспечит лучшую видимость и максимально уменьшит слепые зоны. Кстати, хорошие наработки в этом имеет Mercedes Benz со своим аккумуляторным грузовиком e Econic 300, имеющим низкую кабину с минимальными слепыми зонами (см. видео внизу).

Кабина должна быть такой, чтобы уменьшить последствия столкновения с пешеходами или велосипедистами. Благодаря правильным формам человек не должен попасть под колеса автомобиля, а должен отскочить от них.