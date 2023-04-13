Жилой отсек за кабиной тягача Volvo оборудован не хуже настоящего дома.

Все грузовые "фуры" имеют места для ночного отдыха водителей, но это изделие – настоящий шедевр. Компания ARI Legacy Sleepers сделала на базе Volvo VNL 2023 настоящую передвижную квартиру.

Один взгляд на экстерьер этого грузовика скажет вам, что это не заводская установка. ARI смонтировала спальное место на колесной базе длиной 9,6 м. Металлическая часть сзади отполирована до блеска. Фонари очерчивают бока, крышу и над кабиной.

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Над оформлением мини-квартиры внутри точно поработал дизайнер, причем он явно учитывал вкусы будущих владельцев – пары дальнобойщиков. К примеру, на мини-кухне в классическом стиле есть бронзовая раковина, смеситель сделан из темного металла. Выдвижная разделочная доска обеспечивает зону для приготовления пищи. Холодильник/морозильная камера выглядит полноразмерным и имеет замок на двери, что предотвращает их открывание во время движения. Столешница, кажется, изготовлена из кориана, а шкафы – из темного дерева.

Также есть влажная ванная, то есть душ и туалет находятся в общем пространстве. Верхние стены и потолок отделаны плиткой медного цвета. Лаунж и зона отдыха находятся в разных концах спальных секций. Полы в тон шкафов, а стены белые. Установлено много освещения, включая синие акценты.

Так что если эта пара намерена зарабатывать на жизнь исключительно грузовыми перевозками, то с этим грузовиком им не нужно собственное жилье. Они могут ездить целый день и наслаждаться всеми удобствами после того, как нашли парковочное место.

Производитель грузовиков Volvo тоже предлагает модель со спальным отсеком, но ни один из них не настолько велик, как этот. Топовая модель 860 имеет зону отдыха длиной около двух метров.