Житловий відсік за кабіною тягача Volvo обладнаний не гірше справжнього будинка.

Всі вантажні “фури” мають місця для нічного відпочинку водіїв, але цей виріб – справжній будинок на колесах. Компанія ARI Legacy Sleepers зробила на базі Volvo VNL 2023 року справжню пересувну квартиру.

Один погляд на екстер’єр цієї вантажівки скаже вам, що це не заводська установка. ARI змонтувала спальне місце на колісній базі довжиною 9,6 м. Металева частина ззаду відполірована до блиску. Ліхтарі окреслюють боки, дах і над кабіною.

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Над оформленням міні-квартири всередині точно попрацював дизайнер, причому він явно враховував смаки майбутніх власників – пари дальнобійників. Наприклад, на міні-кухні в класичному стилі є бронзова раковина, змішувач зроблений з темного металу. Висувна обробна дошка забезпечує зону для приготування їжі. Холодильник/морозильна камера виглядає повнорозмірним і має замок на дверях, що запобігає їх відкриванню під час руху. Стільниця, здається, виготовлена з коріану, а шафи – з темного дерева.

Також є волога ванна кімната, тобто душ і туалет знаходяться в спільному просторі. Верхні стіни та стеля оздоблені плиткою мідного кольору. Лаунж і зона відпочинку знаходяться в різних кінцях спальних секцій. Підлога в тон шаф, а стіни білі. Встановлено багато освітлення, включно з синіми акцентами.

Тож якщо ця пара має намір заробляти на життя виключно вантажними перевезеннями, то з цією вантажівкою їм не потрібно власне житло. Вони можуть їздити цілий день і насолоджуватися всіма зручностями після того, як знайшли місце для паркування.

Виробник вантажівок Volvo теж пропонує модель зі спальним відсіком, але жодна з них не така велика, як ця. Топова модель 860 має зону відпочинку довжиною майже два метри.