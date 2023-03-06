Спасательные машины созданы на базе пикапов Mitsubishi L200.

Украинский производитель специальных автомобилей Validus Special Auto показал три новинки на базе Mitsubishi L200. Внешне они почти одинаковые, но разные по назначению.

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САРВС-Л – специальная аварийно-спасательная водолазная станция легкого типа. Надежный помощник для чрезвычайников-водолазов. Ее уникальность — в гибкости и быстром приспособлении к потребностям: все оборудование и оборудование можно изменять в соответствии с поставленной целью.

ОСА – оперативно-служебный автомобиль для перевозки пожарно-спасательного робота. Эта машина не только транспортирует роботизированный прибор, благодаря специальным рукавам также обеспечивает его функционирование.

МОГ — автомобиль для транспортировки мобильных оперативных групп в ячейки чрезвычайных ситуаций или пожаров. Его ключевая роль – максимально помочь спасателям оценить, организовать и скоординировать силы для ликвидации последствий опасных ситуаций или катастроф.

Каждый из автомобилей создавался в тесном сотрудничестве со спасателями, учитывая все их требования и пожелания.