Рятувальні машини створені на базі пікапів Mitsubishi L200.

Український виробник спеціальних автомобілів Validus Special Auto показав три новинки на базі Mitsubishi L200. Зовні вони майже однакові, але різні за призначенням.

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САРВС-Л — спеціальна аварійно-рятувальна водолазна станція легкого типу. Надійний помічник для надзвичайників-водолазів. Її унікальність — у гнучкості та швидкому пристосуванні до потреб: усе устаткування та обладнання всередині можна змінювати відповідно до поставленої цілі.

ОСА — оперативно-службовий автомобіль для перевезення пожежно-рятувального робота. Ця машина не лише транспортує роботизований прилад, вона завдяки спеціальним рукавам також забезпечує його функціонування.

МОГ — автомобіль для транспортування мобільних оперативних груп до осередків надзвичайних ситуацій чи пожеж. Його ключова роль — максимально допомогти рятівникам оцінити, організувати та скоординувати сили задля ліквідації наслідків небезпечних ситуацій чи катастроф.

Кожен з автомобілів створювався у тісній співпраці з рятівниками, враховуючи всі їх вимоги та побажання.