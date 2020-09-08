Министерство инфраструктуры хочет сделать такое обучение обязательным требованием для допуска к перевозкам пассажиров и грузов.

В Кабмине хотят ввести обязательные курсы для водителей автобусов и грузовиков. Мотивируют такое предложение повышением уровня безопасности.

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Позиция министерства

В пояснительной записке к проекту постановления об утверждении “Порядка подтверждения профессиональной компетентности водителей транспортных средств для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов”, Минифраструктуры отмечает, что введение специальной проверки компетенций водителей обосновано тем, что “85 % дорожно-транспортных происшествий с участием коммерческого транспорта возникает из-за ошибки или нарушения законодательства водителей, которые они допускают из-за неосведомленности и/или отсутствие необходимых навыков”. При этом министерство ссылается на “официальные данные”, без указания источника такой информации.

Согласно прогнозу влияния реализации этого приказа, Министерство инфраструктуры рассматривает три заинтересованные стороны в процессе получения дополнительных свидетельств водителями: субъекты хозяйствования( перевозчики), пассажиры и грузоотправители/грузополучатели. По мнению министерства, в долгосрочной перспективе сертификация водителей окажет положительное влияние на интересы всех трех групп. В краткосрочной перспективе – только интересы перевозчиков, которые будут вынуждены тратить дополнительные средства на обучение водителей, подвергаются негативному влиянию.

Процесс получения свидетельства

Для проведения процесса сертификации водителей, что в дальнейшем будут привлечены к перевозке пассажиров и грузов, будут созданы специализированные Учебные центры, которые будут проводить обучение и тестирование знаний водителей.

Так, предусмотрены следующие программы для таких групп водителей:

Для водителей с правами категории C, D, CE и DE – начальная (280 часов обучения);

Для водителей с правами категории C1, D1, C1E и D1E, водителей с правами категории C и/или CE, которые имеют стаж вождения больше 3 лет, а также водителей с правами категории D и/или DE, которые планируют работать на городских или пригородных автобусных маршрутах – изначально-сокращенная (140 часов обучения);

Для водителей, которые уже проходят начальные или начально-сокращенные курсы-сокращенная (35 часов). Сокращенная программа применяется для водителей, продлевающих действие своего свидетельства.

В целом документ регулирует требования к проведению обучения (соотношение количества теории и практики, а также очного и дистанционного обучения) и тестирования после его прохождения. Для допуска к тестированию ученик обязан присутствовать не менее, чем на 65% занятий от программы. Для успешной сдачи теста и получения свидетельства профессиональной компетентности необходимо правильно ответить минимум на 60% вопросов, при этом количество правильных ответов в каждом разделе должно быть не меньше, чем 50%.

Неоднозначность инициативы

По состоянию на сегодня, трудно оценить, как будет работать эта система. Ведь в целом идея периодической проверки знаний и навыков водителя не только о вождении его транспортного средства в целом, но и в более узком контексте перевозки именно пассажиров или грузов – идея хорошая, которая действительно может позволить хотя бы частично уменьшить количество ДТП. Впрочем, уже сейчас можно выделить отдельные риски предлагаемого порядка проведения сертификации.

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Установление перевозчиком требования иметь свидетельство при трудоустройстве.

Как верно оценило Министерство инфраструктуры, введение системы дополнительного обучения для водителей – это потенциальные затраты для работодателей. Очевидно, что перевозчики будут стараться их избегать. Самый простой путь – брать на работу водителей, которые уже прошли эту сертификацию. Несмотря на то, что система борьбы с дискриминацией при трудоустройстве в Украине работает примерно никак, не стоит надеяться, что все перевозчики будут готовы платить за обучение своих сотрудников еще до того, как они начнут на них работать. Итак, довольно странно, что министерство не рассмотрело водителей, как заинтересованную группу и не оценило, какие последствия для них будет иметь принятие решения о введении обязательного обучения.

Коррупционные риски

И хотя в пояснительной записке к проекту приказа указано, что его положения не содержат рисков, связанных с коррупцией, они все-таки могут быть.

Во-первых, такое обучение – это дополнительное время, которое не у всех есть.

Базовый курс для начинающего водителя – это 280 часов учений. Положением предусмотрено, что в день может быть не более 8 часов занятий. Это 35 полных дней обучения по 8 часов. Учитывая, что в месяце примерно 20 рабочих дней, то это получается примерно 2 месяца ежедневных занятий. При том, что порядком не определено, сколько учебных дней в неделе должно быть, следовательно теоретически занятия могут быть не каждый день. И оптимальной ситуации здесь нет. Если проводить занятия по 8 часов в день, придется жертвовать работой и два месяца не работать (при этом оплачивая само обучение) или сном. Если занятий в день будет меньше, чтобы успевать и работать, и учиться, время обучения удлиняется. Кто не захотел бы избежать дополнительных сложностей?

Во-вторых, отсутствие гибкости программы.

Конечно, обучение должно содержать обязательные для присутствия блоки, которые невозможно изучить самостоятельно. Тем не менее, программа предусматривает обязательное присутствие на 65% занятий для допуска к экзамену. Пропустить занятия можно только в случае получения дополнительного свидетельства по другой категории и только те, которые повторяются. То есть человек, который, к примеру, прошел 80% учебного процесса, а тогда был вынужден надолго уехать, позже не имеет права сразу сдать экзамен, а должен начинать обучение заново. В сухом остатке выбор – заплатить второй раз и пройти обучение или просто “заплатить” и не проходить это все второй раз.

Следовательно, ключевой вопрос к тому, будут ли иметь место эти риски – как будут подбирать учебный и экзаменационный состав этих учебных центров, а также то, насколько прозрачно будут проводить контроль их работы.

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