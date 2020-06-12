Министерство внутренних дел составило алгоритм действий для получения водительского удостоверения, которое позволит управлять мототранспортом.

Отметим, что для этого вида транспорта существует две категории – A1 (мопеды и скутеры) и A (мотоциклы). Обе категории можно получить с 16 лет.

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МВД отмечает шесть шагов по получению водительского удостоверения:

- найти мотошколу;

- пройти обучение в мотошколе (для подачи документов возьмите с собой паспорт, идентификационный код, медицинскую справку (форма 083/у), одну цветную фотографию 3,5х4,5 см);

- сдать экзамены в мотошколе (сдать внутренние экзамены в мотошколе и получить свидетельство об окончании учебного заведения);

- обратиться в сервисный центр МВД (не забудьте с собой взять свидетельство об окончании мотошколы, паспорт, копию идентификационного кода, медицинскую справку (форма 083/у);

- сдать экзамен в сервисном центре МВД (экзамен на получение водительского удостоверения состоит из двух частей: теоретической и практической. Язык экзамена на выбор: украинский и английский);

- получить водительское удостоверение (первый раз водительское удостоверение выдается на 2 года, документ получается на месте).

26 гривен придется заплатить за сдачу экзаменов, 219 гривен – бланковая продукция.

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