Міністерство внутрішніх справ склало алгоритм дій для отримання посвідчення водія, яке дозволить керувати мототранспортом.

Зазначимо, що для цього виду транспорту існує дві категорії - A1 (мопеди та скутери) та A (мотоцикли). Обидві категорії можна отримати від 16 років.

Читайте також: Отримати посвідчення водія стане складніше

МВС відзначає шість кроків щодо отримання посвідчення водія:

- знайти мотошколу;

- пройти навчання в мотошколі. (для подачі документів візьміть з собою паспорт, ідентифікаційний код, медичну довідку (форма 083/о), одну кольорову фотографію 3,5х4,5 см);

- скласти іспити в мотошколі (скласти внутрішні іспити в автошколі та отримати свідоцтво про закінчення навчального закладу);

- звернутись до сервісного центру МВС (не забудьте з собою взяти свідоцтво про закінчення мотошколи, паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку (форма 083/о);

Читайте також: Чи можна їздити без прав та документів на мотоциклі

- скласти іспит в сервісному центрі МВС (іспит на отримання посвідчення водія складається з двох частин: теоретичної та практичної. Мова іспиту на вибір: українська та англійська);

- отримати посвідчення водія (вперше посвідчення водія видається на 2 роки). Документ отримується на місці.

26 гривень доведеться сплатити за складання іспитів, 219 гривень - бланкова продукція.

Також цікаво: Як відновити посвідчення водія