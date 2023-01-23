Трехместный баги оснащен двумя аккумуляторами, запас хода на них - 150 – 180 км.

Украинская компания Emobili, которая продает электротранспорт для детей и взрослых, создала электрический квадроцикл для военных. Crafter Himaks создан на базе электроквадроцикла Crafter Ranger, доработанный для нужд ВСУ.

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Crafter Himaks зеленого защитного цвета имеет вместительный багажник над задней осью. Он покрыт камуфляжной сеткой. Если бортик багажника разложить, на поверхности можно лежа перевозить раненого бойца. Впереди также небольшой багажник. Общая грузоподъемность багги – 300 – 350 кг.

Среди дополнительных аксессуаров Crafter Himaks – саперная лопата, крепеж для вещей и боеприпасов, защитные крылья от грязи.

Электроквадроцикл Crafter Himaks оснащен двумя аккумуляторами (основной и дополнительный), которые также могут выполнять роль павербанков из разъемов типа "прикуриватель" на 12 В. С их помощью электрическое транспортное средство имеет запас хода в 150 – 180 км. Если оборудовать машину еще одним АКБ, запас хода увеличится до 250 км. Благодаря рекуперации при торможении или спуске с горы происходит подзарядка аккумулятора.

Среди технических особенностей военного квадроцикла – дисковые гидравлические передние и задние тормоза. Передние амортизаторы с регулятором жесткости, два задних амортизатора – газомасляные с подкачкой.

Квадроцикл имеет 4 режима скорости – 12, 24, 36 или до 50 км/ч. Колеса с 8-дюймовыми дисками оснащены 4-слойными бескамерными шинами с высотой протектора 12 мм.

Стоимость Crafter Himaks – 430 тысяч гривен, производитель обеспечивает гарантию в 12 месяцев.