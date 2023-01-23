Тримісний багі має два акумулятори та запас ходу на них у 150 - 180 км.

Українська компані Emobili, яка продає електротранспорт для дітей та дорослих, створила електричний квадроцикл для військових. Crafter Himaks створений на базі електроквадроцикла Crafter Ranger, дороблений для потреб ЗСУ.

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Crafter Himaks зеленого захисного кольору має місткий багажник над задньою віссю. Він вкритий камуфляжною сіткою. Якщо борта багажника розкласти, на поверхні можна лежачи перевозити пораненого бійця. Спереду також є невеличкий багажник. Загальна вантажопідйомність багі – 300 – 350 кг.

Серед додаткових аксесуарів Crafter Himaks – саперна лопата, кріплення для речей та боєприпасів, захисні крила від бруду.

Електроквадроцикл Crafter Himaks оснащений двома акумуляторами (основний та додатковий), які також можуть виконувати роль павербанків з роз’ємів типу “прикурювач” на 12 В. З їх допомогою електричний транспортний засіб має запас ходу у 150 – 180 км. Якщо обладнати машину ще одним АКБ, запас ходу збільшиться до 250 км. Завдяки рекуперації під час гальмування або спуску з гори відбувається підзаряджання акумулятора.

Серед технічних особливостей військового квадроцикла – дискові гідравлічні передні та задні гальма. Передні амортизатори з регулятором жорсткості, два задні амортизатори – газомасляні з підкачуванням.

Квадроцикл має 4 режими швидкості – 12, 24, 36 або до 50 км/год. Колеса з 8-дюймовими дисками оснащені 4-шаровими безкамерними шинами з висотою протектора 12 мм.

Вартість Crafter Himaks – 430 тисяч гривень, виробник забезпечує гарантію у 12 місяців.