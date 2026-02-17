Днем по мосту через Тису машины в Румынию не пустят

Полуторамесячное ограничение побудили ремонтные работы по инфраструктуре старинного моста через реку Тиса. Если точнее, то запланированный объем восстановления продлится 47 дней.

О такой новости вчера сообщила Закарпатская таможня, ссылаясь на информационное письмо румынских коллег.

Какое именно ограничение вводится

В письме говорится о сроке с 16 февраля по 3 апреля 2026 года включительно. Оговорено и время, в основном это рабочие часы дневной смены с учетом часа подъезда ремонтников и часа их отъезда.

Ограничение автомобильного движения вводится с 09:00 до 16:00 ч: пункт пропуска "Сигету Мармацией – Солотвино" будет действовать с ограничением автомобильного движения.

В основном по мосту туда-сюда ходят местные жители с обеих сторон границы, в т.ч. на работу в Румынию. Фото: Закарпатская таможня

Пешеходов ограничения не касается

Однако для пешеходов никаких ограничений не вводится. Они в обоих направлениях могут идти в штатном режиме. Это же касается и велосипедистов, которые через мост идут, а не едут.

В целом же контрольный пункт пропуска здесь довольно оживленный.

В среднем за сутки в оба направления через указанный КПП оформляется и пропускается около 450 транспортных средств (до 2,5 тонн) и до 1000 тысяч граждан.