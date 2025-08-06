На границе Украины и Румынии будет больше пропускных пунктов

В ходе переговоров заместителя главы Министерства развития громад и территорий Украины Сергея Деркача с государственным секретарем Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Ионелем Скриштиану обсуждено дальнейшее развитие совместной пограничной инфраструктуры.

Как говорится в сообщении Минразвития, конкретная речь шла вокруг следующих шагов взаимодействия и мероприятий, что не только ускорят, но упростят пересечение границы.

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"Результатом прошлой встречи стало решение вопроса пункта пропуска “Дяковцы”. Теперь его пересекают автобусы большой вместимости. Благодаря этому фактически на 50% возросло количество автобусов, едущих через эту границу. Именно поэтому нам важно сделать это решение постоянным как на выезд из Украины, так и на въезд в нашу страну, без временных ограничений. Параллельно с этим должны работать над важными стратегическими проектами. В первую очередь речь о строительстве пункта пропуска “Белая Церковь – Сигету Мармацией", – подчеркнул Сергей Деркач.

Во время встречи румынская сторона сообщила, что проработает вопрос бессрочного проезда через "Дяковцы" автобусов большой вместимости, а также оформление пустых грузовиков.

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Глава украинской делегации проинформировал румынских коллег, что Украина уже заключила договор на строительство пункта пропуска "Белая Церковь". Работы будут проводиться в три этапа. До конца года запланировано возведение временной инфраструктуры, которая позволит запустить движение легковых авто. Полноценное открытие запланировано после завершения основного строительства. Румынская сторона работает над получением необходимых согласований.

Договорились синхронизировать подготовительные и строительные работы на одном из самых загруженных пунктов пропуска – "Порубное – Сирет" в рамках проекта "Механизм сообщения Европы". Обновление дорожного покрытия и полос движения по принципу зеркального движения позволит увеличить пропускную способность пункта вдвое и ускорить движение транспорта.

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Украина и Румыния также работают над открытием местных пунктов пропуска, ориентированных на легковой транспорт и пешеходов. Это особенно важно для общин, расположенных вблизи границы.

Напомним: сейчас на украинско-румынской границе действуют 5 пунктов пропуска: "Дьяково – Халмеу", "Солотвино – Сигету Мармацией", "Красноильск – Викову де Сус", "Порубное – Сирет", "Дьяковцы – Раковец".