Румыния сегодня закрыла транспортный переход через Тису

По информации Министерства иностранных дел Румынии, доступ на мост через р. Тиса между указанными пунктам пропуска ограничен. Закарпатская таможня уточнила, что здесь не будет полноценного транспортного сообщения между двумя странами более двух месяцев из-за ремонта моста.

Для ремонта старого аварийного моста через р. Тиса румынские строители запросили "окно" с 3 июля по 3 сентября 2025 года. На это время транспортные потоки перенаправляются на соседние МАПП дорожное движение.

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В течение указанного периода строителям предстоит провести ряд ремонтно-восстановительных работ на дорожной части, тротуарах, а также на инфраструктуре моста, который находится в аварийном состоянии.

Поступила уточняющая информация, что в течение 62 суток с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00 часов будет ограничен доступ к мосту с румынской стороны.

Фото: Закарпатская таможня

Стоит отметить, что подобное уже в нынешнем году было. По сообщению ГПСУ, в январе на пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармации" с 10 числа на 50 дней периодически приостанавливалось оформление транспортных средств в будние дни с понедельника по пятницу с 9:30 до 15:00. Пешеходное сообщение не ограничивалось.

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Не оформлялся транспорт на пересечение границы и осенью 2024 года с 5 сентября на 30 дней в рабочие дни с 10:00 до 15:00. Пешеходное пересечение продолжалось в это время без ограничений.

Сейчас объявлено об ограничении движения транспорта на 62 дня.