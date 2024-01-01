Автомобильный мост через Тису уже почти установили

Здесь прибавилось спецтехники, людей, а над руслом уже возвышается длинный прогон металлической конструкции пограничного моста. Работы ведутся с двух сторон Тисы одновременно и в хорошем темпе.

О состоянии дел на объекте рассказывает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области. Отмечается, что будущий пункт пропуска будет функционировать в круглосуточном режиме для автомобилей и грузового транспорта без ограничений веса.

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Это будет один из самых мощных МАПП на границе с Румынией. Инфраструктура получит для транспорта шесть легковых, две автобусные и шесть грузовых полос. Суточная пропускная способность предусмотрена в объеме 900 легковых автомобилей (это около 1800 человек), 80 автобусов (от 3000 до 4000 пассажиров) и 400 грузовых машин.

На сегодня румынская сторона финансирует строительство автодорожного моста, в частности на территории Украины. Ведутся работы по возведению моста и настройки временного объезда.

Фото: Служба восстановления

Как отметила в своей заметке на ФБ-странице президент PNL Сигету-Мармацией Даниэла Оница-Иваску (Daniela Onița-Ivașcu), мост через Тису является важнейшим инвестированием в региональную инфраструктуру, финансируемый 98% средств ЕС, общей стоимостью около 25 млн евро.

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"Мост является чем-то большим, чем физическое соединение Румынии и Украины. Для Румынии эта стратегическая инвестиция модернизирует таможенный пункт, снижает логистические расходы, стимулирует местную экономику и улучшает трансграничную связь. Для Украины она становится безопасным шлюзом для реконструкции, развития и близости к Европе", – подчеркнула госпожа Даниэла.

Фото: Даниэла Оница-Иваску

По словам первого заместителя председателя Агентства восстановления Николая Бойко сейчас на границе с Венгрией Украина имеет 9 пунктов пропуска, "а через границу с Румынией функционирует только два, хотя протяженность общей границы с этой страной значительно больше".

С введением в эксплуатацию нового МАПП с современным переходом через Тису между украинским городком Белая Церковь и румынским Сигету-Мармацией улучшится не только логистическое сообщение, но и родственные связи людей, которые живут по обе стороны границы.