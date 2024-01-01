Автомобільний міст через Тису вже майже встановили

Тут додалося спецтехніки, людей, а над річищем вже височіє довжелезний прогін металевої конструкції прикордонного мосту. Роботи ведуться з двох сторін Тиси одночасно й в гарному темпі.

Про стан справ на об’єкті розповідає Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Зазначається, що майбутній пункт пропуску буде функціонувати в цілодобовому режимі для автомобілів та вантажного транспорту без обмежень ваги.

Читайте також Тису не треба буде перепливати: будують міст

Це буде один з найпотужніших МАПП на кордоні з Румунією. Інфраструктура матиме для транспорту шість легкових, дві автобусні та шість вантажних смуг. Добова пропускна здатність передбачена в обсязі 900 легкових автомобілів (це близько 1800 осіб), 80 автобусів (від 3000 до 4000 пасажирів) та 400 вантажних машин.

На сьогодні румунська сторона фінансує будівництво автодорожнього мосту, зокрема на території України. Ведуться роботи зі зведення мосту та налаштування тимчасового об'їзду.

Фото: Служба відновлення

Як зазначила у своєму дописі на ФБ-сторінці президент PNL Сігету-Мармацієй Даніела Оніца-Іваску (Daniela Onița-Ivașcu), міст через Тису є найважливішим інвестуванням в регіональну інфраструктуру, що фінансується 98% коштів ЄС, загальною вартістю близько 25 млн євро.

Читайте також Українські легковики без техогляду в Румунію не пустять

"Міст є чимось більшим, ніж фізичне з'єднання Румунії та України. Для Румунії ця стратегічна інвестиція модернізує митний пункт, знижує логістичні витрати, стимулює місцеву економіку та покращує транскордонний зв'язок. Для України вона стає безпечним шлюзом для реконструкції, розвитку та близькості до Європи", – підкреслила пані Даніела.

Фото: Даніела Оніца-Іваску

За словами першого заступника голови Агентства відновлення Миколи Бойка нині на кордоні з Угорщиною Україна має 9 пунктів пропуску, "а через кордон з Румунією функціонує лише два, хоча протяжність спільного кордону з цією країною значно більша".

З введенням в експлуатацію нового МАПП з сучасним переходом через Тису між українським містечком Біла Церква та румунським Сігету-Мармацієй поліпшиться не тільки логістичне сполучення, але й родинні зв’язки людей, котрі живуть по обидва боки кордону.