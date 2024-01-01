Українські легковики без техогляду в Румунію не пустять

Вимога румунської сторони вже озвучена Держмитслужбою. В нагадуванні зазначено, при в’їзді в Румунію необхідно пред’явити такі документи, як того вимагають органи контролю суміжної країни, а саме:

дійсний проїзний документ (посвідчення особи/паспорт);

дійсне посвідчення водія, що відповідає категорії транспортного засобу, яким він керує;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і…увага: ДОВІДКУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ.

Як відомо, техогляд для приватних легкових авто в Україні необов'язковий, чого не скажеш про країни Євросоюзу. Оскільки ми туди прагнемо, ймовірно, ця норма діятиме невдовзі й у нас.

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Тим часом в сусідній країні про це нагадали. Така національна правова норма діє на території Румунії та поширюється на всі транспортні засоби відповідно до положень Конвенції про дорожній рух від 1968 року (Віденська конвенція).

Таким чином, забороняється рух транспортних засобів дорогами загального користування без періодичного технічного огляду або з простроченим періодичним технічним оглядом.

Редакція Авто24 розповідала про ймовірне нововведення на ділянці румунського кордону ще влітку. І ось це сталося. Тоді ж повідомлялося, що "українські автовласники легкових автомобілів можуть пройти техогляд добровільно на будь-якій акредитованій лабораторії, яка надає ці послуги. Її вартість складає від 1000 грн".

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Чи потрібно перекладати сертифікат огляду на румунську чи англійську мову, наразі невідомо. Експерти Авто24 лише додають, що таку довідку слід мати не лише при перетині українського-румунського кордону.

Незалежно від того, відкіля в’їхав автомобіль на територію Румунії, при вибірковій перевірці інспектор вимагатиме такий документ показати. Це стосується не лише автомобілів української реєстрації, оскільки довідку про проходження періодичного технічного огляду повинен мати будь-який автомобіль чи мотоцикл – законодавча норма не робить винятків жодному транспортному засобу.