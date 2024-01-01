Техогляд легкових авто нібито почали перевіряти при перетині кордону: хто за цим стоїть

Прикордонна поліція Румунії ще на початку року попередила, що в’їзд на територію країни можливий лише на транспортному засобі, який має чинний протокол періодичного техогляду. Однак ця норма була закріплена ще у 2002 році.

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Нещодавно в мережі з’явилась неофіційна інформація, що з 12 серпня автомобілі без техогляду не пропускають на територію країни. Зокрема, журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі повідомив, що румунська сторона активно роздає на кордоні спеціальні “пам’ятки” про необхідність пред’явлення документів про техогляд.

Втім, є підозра, що така “інформаційна діяльність” створена підприємцями, котрі заробляють на послугах техогляду. Адже ці листки надруковані на звичайному білому папері.

Щобільше, жоден офіційний держорган Румунії останнім часом не повідомляв про неможливість перетину кордону Румунії з боку України без чинного сертифіката техогляду.

Нагадаємо, що в Україні вимога проходити періодичний техогляд діє лише для комерційних транспортних засобів, а для приватних – ні.

На сайті у Прикордонної поліції Румунії вказано, що “Відповідно до Конвенції про дорожній рух, укладеної у Відні 8 листопада 1968 року (стаття 39, ратифікована Румунією Декретом 318/1980, транспонована в національне законодавство Надзвичайним Указом № 195 від 12 грудня 2002 р. “Про рух на дорогах загального користування”, перевидана, з наступними змінами та доповненнями ст. 7, 9, 10 п. 1 та ст. 82), під час проходження прикордонного контролю водій транспортного засобу повинен пред’явити дійсний проїзний документ (посвідчення особи/паспорт), дійсне посвідчення водія, що відповідає категорії, до якої належить керований транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та підтвердження проходження періодичного технічного огляду. Відповідно до статті 10 параграфа 1 GEO 195/2002 періодичний технічний огляд повинен бути дійсним на момент пред'явлення в пунктах перетину кордону”.

Вказана національна правова норма діє на всій національній території та поширюється на всіх осіб, у тому числі на громадян Румунії. Таким чином, забороняється рух транспортних засобів дорогами загального користування без періодичного технічного огляду або з простроченим періодичним технічним оглядом.

На сайті Прикордонної поліції також періодично з’являються новини про виявлення громадян, які рухались з інших країн на автомобілі без техогляду.

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Українські автовласники легкових автомобілів можуть пройти техогляд добровільно на будь-якій акредитованій лабораторії, яка надає ці послуги. Її вартість складає від 1000 грн. Чи потрібно перекладати сертифікат огляду на румунську чи англійську мову, наразі невідомо.

Власники акредитованих лабораторій поблизу румунського кордону активно рекламують свої послуги. Щобільше, така активність настільки дивна, що є підозра щодо того, що саме ці організації розповсюджують згадані листівки.