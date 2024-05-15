Нововведення в обов’язковому техогляді для комерційного транспорту

Хоча за офіційною статистикою поліції через технічні несправності стається менше 1% ДТП, обов’язковий техогляд все ще застосовують для комерційного транспорту.

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Начальник відділу організації технічного контролю транспортних засобів Головного сервісного центру МВС Павло Сорока повідомив, що: «Обов’язковий технічний контроль передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме: системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності) та інших елементів».

Павло Сорока розповів, що таку перевірку необхідно проходити усім вантажним транспортним засобам, автобусам, автомобілям-таксі незалежно від форми власності. Також легкові транспортні засоби, які використовують юридичні особи в комерційних цілях.

Головний сервісний центр МВС веде реєстр суб’єктів, які проводять обов’язковий технічний контроль. Під час його проведення здійснюється фотофіксація процесу перевірки транспортних засобів, а невдовзі, буде діяти відеофіксація цього процесу.

Також Павло Сорока розповів про нововведення у сфері обов’язкового технічного контролю. «Раніше цей протокол друкувався виключно на паперовому бланку встановленого зразка, а з вересня 2023 року – це вже електронний документ. Він містить всю необхідну інформацію про проходження технічного контролю: дату, час і сам результат перевірки. Е-протокол засвідчує позитивні результати перевірки відповідності транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху», – зауважив Павло Сорока.

У березні цього року на сайті Головного сервісного центру МВС запрацював онлайн-функціонал для перевірки протоколу обов’язкового технічного контролю. Це сервіс дозволяє перевірити наявність та дійсність протоколу. У документі зазначається інформація про дату проходження перевірки, термін дії, показник одометра та суб’єкт, який провів перевірку транспортного засобу. Також ці дані можна перевірити за допомогою QR-коду, який розміщений на протоколі.