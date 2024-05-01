Квітень у Франції завершився масовими протестами мотоциклістів: майже 60 000 байкерів з усієї країни країні зібралися у Парижі висловити протест проти введення обов’язкового технічного огляду мотоциклів.

Одного разу обов’язковий техогляд транспортних засобів мотоциклетної групи вже вдалося відтермінувати, але настав новий час введення. Тож цього разу знову протести прокотилися по всій країні. Французька федерація мотоциклістів (FFMC) стала на бік власників мототранспорту.

Наведені нею приклади свідчать, що лише від 0,3% до 0,4% аварій відбувається через дефекти технічного стану байків. Майже 30% аварій скоєно через дорожні умови, що має викликати куди більше занепокоєння.

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FFMC, член Федерації європейських асоціацій мотоциклістів (FEMA), зараз планує чинити тиск на французький уряд у цьому питанні. І хоча це може здатися марним, але надія є. Обговорення нагального для багатьох питання з урядовцями та законодавцями дає сподівання на скасовування техогляду байків.

Однак в деяких проявах протестів FFMC засудила вчинки окремих груп байкерів. Зокрема, різко розкритикувала радикальні дії, в ході яких серед ночі 25 квітня група агресивно настроєних мотоциклістів вчинила підпал інспекційного центру, що спричинило "значні матеріальні збитки".

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В ході того інциденту зловмисники набили шини мотоциклів ганчірками та підпалили їх, чим завдали великих збитків. Навіть найпалкіші прихильники протестів заявили, що такі дії не на користь діалогу.

В першій декаді травня FFMC планує продовжити лобіювання цього питання у французькому уряді задля позитивного розв'язання проблеми, оскільки байкери не вороги своїй безпеці й здоров’ю, дуже прискіпливо ставляться до технічного стану своїх мотоциклів.