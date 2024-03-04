Вже весна, а це значить, що скоро на наших вулицях побільшає двоколісного транспорту. У поліції вирішили нагадати водіям мотоциклів та скутерів і їхнім пасажирам про дотримання ПДР.
У весняно-літній період на дорогах значно збільшується кількість мотоциклів, скутерів та мопедів. Варто пам’ятати, що легковажність та нехтування ПДР призводить до трагічних наслідків.
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Для автомобілістів, які за зимові місяці встигли відвикнути від двоколісних колег по трафіку, це також складний період – доводиться знову звикати до водіїв мопедів та мотоциклів. Головне прохання до автомобілістів: користуватись поворотниками, частіше дивитись у дзеркала заднього огляду і не робити надто різких маневрів.
Тож у поліції назвали кілька правил безпеки, яких варто дотримуватися керманичам та пасажирам двоколісного транспорту:
- перед виїздом перевірити технічний стан транспортного засобу на справність гальма, звукової та світлової сигналізації;
- водій та пасажир мають бути в застебнутих мотошоломах;
- водій має враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати;
- керувати мотоциклом, мопедом (скутером) дозволяється з 16 років, та наявності водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію траспортного засобу та діючого страхового поліса;
- забороняється перевозити на задньому сидінні дітей, зріст яких менш як 150 см, не рекомендується перевозити людей, які сидять боком, а також осіб у нетверезому стані;
- під час маневру обов’язково користуватися дзеркалами заднього виду, та візуально перевірити "мертву зону" повертаючи голову;
- під час маневрування об’єктивно оцінювати досвід керування та технічні особливості транспортного засобу;
- мати медичну аптечку і знак аварійної зупинки;
- правила дорожнього руху не містять заборони на рух між рядами в заторі
Задля безпеки всіх учасників дорожнього руху, у поліції закликають дотримуватися правил на дорозі та з повагою ставитися до інших учасників руху.