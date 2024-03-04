Уже весна, а это значит, что скоро на наших улицах станет больше двухколесного транспорта. В полиции решили напомнить водителям мотоциклов и скутеров и их пассажирам о соблюдении ПДД.

В весенне-летний период на дорогах значительно увеличивается количество мотоциклов, скутеров и мопедов. Стоит помнить, что легкомыслие и пренебрежение ПДД приводит к трагическим последствиям.

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Для автомобилистов, которые за зимние месяцы успели отвыкнуть от двухколесных коллег по трафику, это также сложный период – приходится снова привыкать к водителям мопедов и мотоциклов. Главная просьба к автомобилистам: пользоваться поворотниками, чаще смотреть в зеркала заднего вида и не делать слишком резких маневров.

Поэтому в полиции назвали несколько правил безопасности, которых следует придерживаться руководителям и пассажирам двухколесного транспорта:

перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;

водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;

водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности груза, перевозимого, и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять;

управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет, и наличии водительского удостоверения, свидетельства о регистрации траспортного средства и действующего страхового полиса;

запрещается перевозить на заднем сиденье детей, рост которых менее 150 см, не рекомендуется перевозить людей, которые сидят боком, а также лиц в нетрезвом состоянии;

во время маневра обязательно пользоваться зеркалами заднего вида, и визуально проверить "мертвую зону" поворачивая голову;

во время маневрирования объективно оценивать опыт управления и технические особенности транспортного средства;

иметь медицинскую аптечку и знак аварийной остановки;

правила дорожного движения не содержат запрета на движение между рядами в пробке

Для безопасности всех участников дорожного движения, в полиции призывают соблюдать правила на дороге и с уважением относиться к другим участникам движения.