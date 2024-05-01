Апрель во Франции завершился массовыми протестами мотоциклистов: почти 60 000 байкеров со всей страны стране собрались в Париже выразить протест против введения обязательного технического осмотра мотоциклов.

Однажды обязательный техосмотр транспортных средств мотоциклетной группы уже удалось отсрочить, но наступило новое время введения. Поэтому на этот раз снова протесты прокатились по всей стране. Французская федерация мотоциклистов (FFMC) стала на сторону владельцев мототранспорта.

Приведенные ею примеры свидетельствуют, что лишь от 0,3% до 0,4% аварий происходит из-за дефектов технического состояния байков. Почти 30% аварий совершено из-за дорожных условий, что должно вызывать куда большее беспокойство.

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FFMC, член Федерации европейских ассоциаций мотоциклистов (FEMA), сейчас планирует оказывать давление на французское правительство в том вопросе. И хотя это может показаться напрасным, но надежда есть. Обсуждение насущного для многих вопроса с чиновниками и законодателями дает надежду на отмену техосмотра байков.

Однако в некоторых проявлениях протестов FFMC осудила поступки отдельных групп байкеров. В частности, резко раскритиковала радикальные действия, в ходе которых среди ночи 25 апреля группа агрессивно настроенных мотоциклистов совершила поджог инспекционного центра, что повлекло "значительные материальные убытки".

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В ходе того инцидента злоумышленники набили шины мотоциклов тряпками и подожгли их, чем нанесли большой ущерб. Даже самые ярые сторонники протестов заявили, что такие действия не в пользу диалога.

В первой декаде мая FFMC планирует продолжить лоббирование этого вопроса во французском правительстве для положительного решения проблемы, поскольку байкеры не враги своей безопасности и здоровью, очень придирчиво относятся к техническому состоянию своих мотоциклов.