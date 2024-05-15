Нововведения в обязательном техосмотре для коммерческого транспорта

Хотя по официальной статистике полиции из-за технических неисправностей происходит менее 1% ДТП, обязательный техосмотр все еще применяют для коммерческого транспорта.

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Начальник отдела организации технического контроля транспортных средств Главного сервисного центра МВД Павел Сорока сообщил, что: "Обязательный технический контроль предусматривает проверку технического состояния транспортного средства, а именно: системы тормозного и рулевого управления, внешних световых приборов, пневматических шин и колес, светопропускания стекла, газобаллонного оборудования (при наличии) и других элементов".

Павел Сорока рассказал, что такую проверку необходимо проходить всем грузовым транспортным средствам, автобусам, автомобилям-такси независимо от формы собственности. Также легковые транспортные средства, которые используют юридические лица в коммерческих целях.

Главный сервисный центр МВД ведет реестр субъектов, которые проводят обязательный технический контроль. Во время его проведения осуществляется фотофиксация процесса проверки транспортных средств, а вскоре, будет действовать видеофиксация этого процесса.

Также Павел Сорока рассказал о нововведениях в сфере обязательного технического контроля. "Ранее этот протокол печатался исключительно на бумажном бланке установленного образца, а с сентября 2023 года – это уже электронный документ. Он содержит всю необходимую информацию о прохождении технического контроля: дату, время и сам результат проверки. Е-протокол удостоверяет положительные результаты проверки соответствия транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения", – отметил Павел Сорока.

В марте этого года на сайте Главного сервисного центра МВД заработал онлайн-функционал для проверки протокола обязательного технического контроля. Это сервис позволяет проверить наличие и действительность протокола. В документе указывается информация о дате прохождения проверки, срок действия, показатель одометра и субъект, который провел проверку транспортного средства. Также эти данные можно проверить с помощью QR-кода, который размещен на протоколе.