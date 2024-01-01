Техосмотр легковых авто якобы начали проверять при пересечении границы: кто за этим стоит

Пограничная полиция Румынии еще в начале года предупредила, что въезд на территорию страны возможен только на транспортном средстве, который имеет действующий протокол периодического техосмотра. Однако эта норма была закреплена еще в 2002 году.

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Недавно в сети появилась неофициальная информация, что с 12 августа автомобили без техосмотра не пропускают на территорию страны. В частности, журналист Виталий Глагола в своем телеграмм-канале сообщил, что румынская сторона активно раздает на границе специальные “памятки” о необходимости предъявления документов о техосмотре.

Впрочем, есть подозрение, что такая “информационная деятельность” создана предпринимателями, которые зарабатывают на услугах техосмотра. Ведь эти листки напечатаны на обычной белой бумаге.

Более того, ни один официальный госорган Румынии в последнее время не сообщал о невозможности пересечения границы Румынии со стороны Украины без действующего сертификата техосмотра.

Напомним, что в Украине требование проходить периодический техосмотр действует только для коммерческих транспортных средств, а для частных – нет.

На сайте у Пограничной полиции Румынии указано, что “Согласно Конвенции о дорожном движении, заключенной в Вене 8 ноября 1968 года (статья 39, ратифицирована Румынией Декретом 318/1980, транспонирована в национальное законодательство Чрезвычайным Указом № 195 от 12 декабря 2002 “О движении на дорогах общего пользования”, переиздана, с последующими изменениями и дополнениями ст. 7, 9, 10 п. 1 и ст. 82), при прохождении пограничного контроля водитель транспортного средства должен предъявить действительный проездной документ (удостоверение личности / паспорт), действительное удостоверение водителя, что соответствует категории, к которой относится управляемое транспортное средство, свидетельство о регистрации транспортного средства и подтверждение прохождения периодического технического осмотра. В соответствии со статьей 10 параграфа 1 GEO 195/2002 периодический технический осмотр должен быть действительным на момент предъявления в пунктах пересечения границы”.

Указанная национальная правовая норма действует на всей национальной территории и распространяется на всех лиц, в том числе на граждан Румынии. Таким образом, запрещается движение транспортных средств по дорогам общего пользования без периодического технического осмотра или с просроченным периодическим техническим осмотром.

На сайте Пограничной полиции также периодически появляются новости об обнаружении граждан, которые двигались из других стран на автомобиле без техосмотра.

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Украинские автовладельцы легковых автомобилей могут пройти техосмотр добровольно на любой аккредитованной лаборатории, которая предоставляет эти услуги. Ее стоимость составляет от 1000 грн. Нужно ли переводить сертификат осмотра на румынский или английский язык, пока неизвестно.

Владельцы аккредитованных лабораторий вблизи румынской границы активно рекламируют свои услуги. Более того, такая активность настолько странная, что есть подозрение относительно того, что именно эти организации распространяют упомянутые листовки.