Украинские легковушки без техосмотра в Румынию не пустят

Требование румынской стороны уже озвучено Гостаможслужбой. В напоминании указано, при въезде в Румынию необходимо предъявить такие документы, как того требуют органы контроля сопредельной страны, а именно:

действительный проездной документ (удостоверение личности/паспорт);

действительное водительское удостоверение, соответствующее категории транспортного средства, которым он управляет;

свидетельство о регистрации транспортного средства и...внимание: СПРАВКУ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА.

Как известно, техосмотр для частных легковых авто в Украине необязателен, чего не скажешь о странах Евросоюза. Поскольку мы туда стремимся, вероятно, эта норма будет действовать вскоре и у нас.

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Между тем в соседней стране об этом напомнили. Такая национальная правовая норма действует на территории Румынии и распространяется на все транспортные средства в соответствии с положениями Конвенции о дорожном движении от 1968 года (Венская конвенция).

Таким образом, запрещается движение транспортных средств по дорогам общего пользования без периодического технического осмотра или с просроченным периодическим техническим осмотром.

Редакция Авто24 рассказывала о вероятном нововведении на участке румынской границы еще летом. И вот это произошло. Тогда же сообщалось, что "украинские автовладельцы легковых автомобилей могут пройти техосмотр добровольно на любой аккредитованной лаборатории, которая предоставляет эти услуги. Ее стоимость составляет от 1000 грн".

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Нужно ли переводить сертификат осмотра на румынский или английский язык, пока неизвестно. Эксперты Авто24 лишь добавляют, что такую справку следует иметь не только при пересечении украинско-румынской границы.

Независимо от того, откуда въехал автомобиль на территорию Румынии, при выборочной проверке инспектор потребует такой документ показать. Это касается не только автомобилей украинской регистрации, поскольку справку о прохождении периодического технического осмотра должен иметь любой автомобиль или мотоцикл – законодательная норма не делает исключений ни одному транспортному средству.