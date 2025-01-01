Румунія сьогодні закрила транспортний перехід через Тису

За інформацією Міністерства закордонних справ Румунії, доступ на міст через р. Тиса між вказаними пунктам пропуску обмежено. Закарпатська митниця уточнила, що тут не буде повноцінного транспортного сполучення між двома країнами понад два місяці через ремонт мосту.

Для ремонту старого аварійного мосту через р. Тиса румунські будівельники запросили "вікно" з 3 липня по 3 вересня 2025 року. На цей час транспортні потоки перенаправляються на сусідні МАПП дорожній рух.

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Протягом вказаного періоду будівельникам належить провести ряд ремонтно-відновлювальних робіт на дорожній частині, тротуарах, а також на інфраструктурі мосту, який знаходиться в аварійному стані.

Надійшло уточнення, що упродовж 62 діб з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00 год буде обмежено доступ до мосту з румунської сторони.

Фото: Закарпатська митниця

Варто зазначити, що подібне уже в нинішньому році було. За повідомленням ДПСУ, в січні на пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" з 10 числа на 50 днів періодично призупинялося оформлення транспортних засобів у будні дні з понеділка до п’ятниці з 9:30 до 15:00. Пішохідне сполучення не обмежувалося.

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Не оформлявся транспорт на перетин кордону і восени 2024 року з 5 вересня на 30 днів у робочі дні з 10:00 до 15:00. Пішохідний перетин тривав в цей час без обмежень.

Нині оголошено про обмеження руху транспорту на 62 дні.