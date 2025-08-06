На кордоні України та Румунії буде більше пропускних пунктів

В ході перемовин заступника керівника Міністерства розвитку громад та територій України Сергія Деркача з державним секретарем Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонелем Скріштіану обговорено подальший розвиток спільної прикордонної інфраструктури.

Як йдеться у повідомленні Мінрозвитку, конкретна мова точилася довкола наступних кроків взаємодії та заходів, що не тільки пришвидшать, але спростять перетин кордону.

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"Результатом минулої зустрічі стало вирішення питання пункту пропуску “Дяківці”. Тепер його перетинають автобуси великої місткості. Завдяки цьому фактично на 50% зросла кількість автобусів, що їдуть через цей кордон. Саме тому нам важливо зробити це рішення постійним як на виїзд з України, так і на в’їзд до нашої держави, без часових обмежень. Паралельно з цим маємо працювати над важливими стратегічними проєктами. У першу чергу мова про будівництво пункту пропуску “Біла Церква – Сігету Мармацієй”, – наголосив Сергій Деркач.

Під час зустрічі румунська сторона повідомила, що опрацює питання безстрокового проїзду через "Дяківці" автобусів великої місткості, а також оформлення порожніх вантажівок.

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Керівник української делегації проінформував румунських колег, що Україна вже уклала договір на будівництво пункту пропуску "Біла Церква". Роботи будуть проводитися у три етапи. До кінця року заплановано зведення тимчасової інфраструктури, яка дозволить запустити рух легкових авто. Повноцінне відкриття заплановане після завершення основного будівництва. Румунська сторона працює над отриманням необхідних погоджень.

Домовилися синхронізувати підготовчі та будівельні роботи на одному з найбільш завантажених пунктів пропуску – "Порубне – Сірет" у рамках проєкту "Механізм сполучення Європи". Оновлення дорожнього покриття та смуг руху за принципом дзеркального руху дозволить збільшити пропускну здатність пункту вдвічі та пришвидшити рух транспорту.

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Україна та Румунія також працюють над відкриттям місцевих пунктів пропуску, орієнтованих на легковий транспорт і пішоходів. Це особливо важливо для громад, розташованих поблизу кордону.

Нагадаємо: нині на українсько-румунському кордоні діють 5 пунктів пропуску: "Дякове – Халмеу", "Солотвино – Сігету Мармацієй", "Красноїльськ – Вікову де Сус", "Порубне – Сірет", "Дяківці – Раковець".