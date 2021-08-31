Цена автогаза в Украине летом 2021 года достигла почти 18 грн/л, обновив рекорды четырехлетней давности. Причиной скачка цен, что редкость для Украины, стали не дефицит и не сбои поставок.

Об этом в колонке для НВ Бизнес пишет Артем Куюн, аналитик Консалтинговой группы А-95. Он называет три основные причины роста цен на автогаз и считает что на этот вид топлива нужно увеличить налоги:

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Рост цен на нефть. В июле – августе цены на нефть сорта Brent превысили $70 за баррель впервые с конца 2018 года и потянули за собой все производные нефти, в том числе и автогаз. Впрочем, отмечает Куюн, цены на газ уже не столь линейно зависят от цен на нефть, как раньше. Изменение структуры потребления газа в мире, которая сильно отличается от украинской. “Главные сферы применения сжиженного газа – домохозяйства (отопление + приготовление пищи) и нефтехимия, на них приходится более 70% спроса. Именно эти сектора диктуют глобальный спрос на LPG и именно они выстрелили во время локдауна”, – пишет эксперт. Эпицентр спроса на сжиженный газ находится в США. И если раньше американцы охотно продавали его в Европу и Азию, став влиятельными поставщиками, то сейчас ситуация изменилась: “Штаты освоили внутреннюю переработку своего LPG, а исчезновение такого объема с европейского рынка запустило цены в космос”, — пишет Куюн.

По мнению аналитика, на снижение цен сегодня могут повлиять лишь фундаментальные факторы: стоимость нефти, снижение спроса со стороны нефтехимии, падение автомобильной активности.

В то же время есть и внутренние украинские факторы. Так, например, Украина остро зависит от импорта автогаза (за 7 месяцев 2021 года страна покрыла внутренним производством лишь 21% от суммарных поставок).

Куюн указывает, что украинское налоговое законодательство не реагирует на изменение рынка, и продолжает стимулировать потребление сжиженного газа как более доступной и экологической альтернативы бензину и дизельному топливу.

“В нашем случае это означает дальнейшее наращивание импорта, и, прежде всего, из России. Тем временем в стране все ощутимее профицит бензина собственного производства, потому что границы открыты, а акциз на бензин выше “газового“ в четыре раза – 1,95 грн против 6,70 грн/л. Очевидно, что государство должно сбалансировать рынки с учетом мировых трендов, а также с целью повышения энергетической безопасности страны. На тридцатый год в сфере поставок моторных топлив – крупнейшей статьи украинского импорта – независимостью и не пахнет”, – считает эксперт.