Ціна автогазу в Україні влітку 2021 року сягнула майже 18 грн/л, оновивши рекорди чотирирічної давності. Причиною стрибка цін, що рідкість для України, стали не дефіцит і не збої поставок.

Про це в колонці для НВ Бізнес пише Артем Куюн, аналітик Консалтингової групи А-95. Він називає три основні причини зростання цін на автогаз і вважає що на цей вид пального треба збільшити податки:

Читайте також: Ціна автогазу досягла нового рекорду

Зростання цін на нафту. У липні-серпні ціни на нафту сорту Brent перевищили $70 за барель вперше з кінця 2018 року і потягнули за собою всі похідні нафти, в тому числі і автогаз. Втім, зазначає Куюн, ціни на газ вже не настільки лінійно залежать від цін на нафту, як раніше. Зміна структури споживання газу в світі, яка сильно відрізняється від української. "Головні сфери застосування зрідженого газу — домогосподарства (опалення + приготування їжі) і нафтохімія, на них припадає понад 70% попиту. Саме ці сектори диктують глобальний попит на LPG та саме вони вистрілили під час локдауну", — пише експерт. Епіцентр попиту на скраплений газ знаходиться у США. І якщо раніше американці охоче продавали його до Європи та Азії, ставши впливовими постачальниками, то зараз ситуація змінилася: "Штати освоїли внутрішню переробку свого LPG, а зникнення такого обсягу з європейського ринку запустило ціни у космос", — пише Куюн.

На думку аналітика, на зниження цін сьогодні можуть вплинути лише фундаментальні фактори: вартість нафти, зниження попиту з боку нафтохімії, падіння автомобільної активності.

У той же час є і внутрішні українські чинники. Так, наприклад, Україна гостро залежить від імпорту автогазу (за 7 місяців 2021 року країна покрила внутрішнім виробництвом лише 21% від сумарних поставок).

Куюн вказує, що українське податкове законодавство не реагує на зміну ринку, і продовжує стимулювати споживання скрапленого газу як доступнішої та екологічної альтернативи бензину та дизельному пальному.

"У нашому випадку це означає подальше нарощування імпорту, і, перш за все, з Росії. Тим часом в країні все відчутніше профіцит бензину власного виробництва, тому що кордони відкриті, а акциз на бензин вище „газового“ в чотири рази — 1,95 грн проти 6,70 грн/л. Очевидно, що держава повинна збалансувати ринки з урахуванням світових трендів, а також з метою підвищення енергетичної безпеки країни. На тридцятий рік у сфері поставок моторних палив — найбільшої статті українського імпорту — незалежністю і не пахне", — вважає експерт.