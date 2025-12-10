До польской границы мимо Львова ехать стало быстрее

Таким образом этот важный участок пути автомобильной дороги М-10 Львов – Краковец (Западный обход города Львова) ускорит логистику на маршруте от Львова до одного из ключевых международных пунктов пропуска в Европейский Союз и наоборот.

Как сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, речь идет о транспортном коридоре до МАПП "Краковец – Корчева". Это – один из ключевых автомобильных переходов на западной границе Украины с Польшей.

До введения в эксплуатацию путепровода через железную дорогу интенсивность на объездной дороге Львова достигала более 30 тысяч автомобилей в сутки. Ситуацию осложнял грузовой транспорт, который составляет треть транспортного потока, и существенно влияло не только на трафик, скорость, но и на безопасность движения.

Теперь будет движение по двум полосам в каждом направлении. Фото: Госвосстановление Украины

Сейчас работы по реконструкции на путепроводе через железную дорогу на автомобильной дороге в Зимней Воде завершены. Длина путепровода достигает 75,8 м. С обеих сторон устроены подходы к сооружению по 346 м.

Теперь автомобили движутся по двум полосам в каждом направлении. Пропускная способность отремонтированного путепровода составляет более 50 тысяч автомобилей в сутки.