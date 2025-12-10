До польського кордону повз Львів їхати стало швидше

Таким чином ця важлива ділянка шляху автомобільної дороги М-10 Львів – Краковець (Західний обхід міста Львова) прискорить логістику на маршруті від Львова до одного з ключових міжнародних пунктів пропуску до Європейського Союзу та навпаки.

Як повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, йдеться про транспортний коридор до МАПП "Краковець – Корчова". Це – один з ключових автомобільних переходів на західному кордоні України з Польщею.

До введення в експлуатацію шляхопроводу через залізницю інтенсивність на об’їзній дорозі Львова сягала понад 30 тисяч автомобілів за добу. Ситуацію ускладнював вантажний транспорт, який складає третину транспортного потоку, і суттєво впливало не тільки на трафік, швидкість, але й на безпеку руху.

Тепер буде рух по двох смугах у кожному напрямку. Фото: Держвідновлення України

Нині роботи з реконструкції на шляхопроводі через залізницю на автомобільній дорозі у Зимній Воді завершено. Довжина шляхопроводу сягає 75,8 м. З обох сторін влаштовано підходи до споруди по 346 м.

Тепер автівки рухаються двома смугами в кожному напрямку. Пропускна здатність відремонтованого шляхопроводу становить понад 50 тисяч автомобілів щодоби.